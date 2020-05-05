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فن

خيانة عهد الحلقة 11.. يسرا تعود لقراءة الفنجان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:29 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

واجهت عبير صبري، إبنها تيام مصطفى قمر، بزواجه العرفي، من إحدى صديقات شقيقته، كما قامت يسرا بتعنيفه أيضًا بعد معرفتها هذا الخبر.

بينما إكشفت حلا شيحة،  أن الفيديو الخاص بجومانا مراد، تم تسريبه من شقة شقيقها، ولكنها لم تعلم من المسؤل عن نشر الفيديو عبر الأنترنت بعد.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على جومانا مراد بسبب تعاطيها الهروين في الفيديو المنشور لها، وبعد تقديم أحد بلاغ في النيابة ضدها.

كما عادت يسرا لقراءة الفنجان مرة أخرى، حيث قامت بقراءة فنجان شقيقتها حلا شيحة، ربما لشكها بها، وانتهت احداث الحلقة عند هذا المشهد، ومن المتوقع أن تقرأ يسرا الفنجان في الحلقة المقبلة.
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