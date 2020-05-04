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فن

خيانة عهد الحلقة 10.. تسريب فيديو فاضح لـ جومانا مراد

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

خرج خالد أنور، من المصحة وقام بمفاجأة والدته يسرا، بتعافيه من الأدمان، بينما حاولت جومانا مراد أن تعيده إلى سكة الإدمان مجددًا لكنه رفض.

وتم تسريب فيديو فاضح لجومانا مراد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تنهار من البكاء وتلجأ إلى حلا شيحة لحل الأزمة التي وقعت بها.

بينما قامت يسرا، بفتح قضية مقتل زوجها مجددًا بعد رؤيتها أحد المشتركين في عملية قتله في الحلقة الماضية من المسلسل.

وإنتهت أحداث الحلقة، بإكتشاف شقيق يسرا، إن ابنه متزوج عرفيًا من احد الفتايات صديقات شقيقته، ومن المتوقع ان شهد الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل.
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