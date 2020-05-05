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سيارات

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

استغل المصمم شاشانك داس، الكشف عن سيارة بوجاتي شيرون باور سبورت الفرنسية مؤخرا، ووضع لمسته النهائية عليه باللونين الأسود والأبيض على الإصدار الأخير من السيارة الخارقة، وذلك بشكل مستوحى من الفيلم الأمريكي الشهير حرب النجوم.

وحتى الآن لم نر إصدار باور سبورت إلا باللون الأزرق مع مزيج من ألياف الكربون، ولكن بالطبع سيختلف هذا الأمر بين كل عميل والأخر حسب التفضيل الشخصي، إلا أن التصميم التخيلي الذي يتميز باللون الأبيض في تباين مع ألياف الكربون المكشوفة يعتبر مثالي.

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تُظهرالصور التخيلية، نرى شخصية ستورم تروبر من الفيلم تجلس خلف عجلة القيادة، وفي الواقع يبدو التصميم أفضل بكثير من المتوقع.

المصمم شاشانك داس بذل الجزء الأكبر من وقته في تصميم الواجهة الامامية، والتي تم تصنيعها من ألياف الكربون الداكنة، بما في ذلك الناشر الأمامي ومحيط مداخل الهواء وكذلك المنطقة بالقرب من المصابيح الأمامية، وبالحديث عن المصابيح الأمامية، تم تغيير مصابيح الـ LED النهارية إلى اللون الأحمر، لتناسب تمامًا الطبيعة العدوانية للسيارة الخارقة.

يستمر المظهر الملحمي على الجانبين مع الانتهاء من الجزء السفلي من هيكل السيارة والمصنوع من ألياف الكربون بينما يتم طلاء باقي الأجزاء باللون الأبيض، كما توجد مجموعة من الجنوط المعدلة، أما الجزء الخلفي، فيسيطر عليه أجزاء من ألياف الكربون، بما في ذلك الجناح الخلفي الضخم والناشر المذهل.

الجدير بالذكر أن بوجاتي ستقوم بإنتاج 60 نسخة فقط من الإصدار الجديد، بسعر يبلغ 3.55 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.3 مليون ريال سعودي، وستستخدم بور سبورت نفس محرك الـ W16 رباعي التوربو مثل إصدارات شيرون الأخرى والتي تنتج قوة 1,479 حصان.

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور
شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور
شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور
شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور
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