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فن

"يوتيوبر" خليجي يطلب من الركاب إلقاء نكتة مقابل 200 جنيه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:46 ص
كريزي تاكسي
كريزي تاكسي
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محمد نحلة
خلال الحلقة 11 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية اليوتيوبر الخليجي عدنان مخلوف يقود تاكسي ويطلب من الركاب أن يدخلوا معه مباشرة على صفحته وإلقاء النكات على متابعيه مقابل مبلغ مالي، لأن المصريين معروفون بخفة الدم.

ولكن بعد أول نكتة يتهمهم إبراهيم بثقل الدم، ويتهم المصريين بأن كل ما يهمهم النقود، فينقلب الراكب عليه ويطلب منه السكوت حتى الوصول لوجهتهم ويرفض كل النقود المقدمة من السائق ويتعدون عليه بالضرب.

ويستمر إبراهيم في استفزاز الراكب إلى أن يحاول التعدي عليه فيتدخل فريق العمل.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة، من إخراج منار زين.

 ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.
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