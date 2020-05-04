شاهد.. السائق المطرب ورد فعل الركاب فى كريزى تاكسى .. فيديو

جسد الفنان إبراهيم السمان فى برنامج " كريزى تاكسى " المذاع على فضائية " الحياة " شخصية السائق المطرب الذي يحاول إقناع زبائنه بطريقة كوميدية بحلاوة صوته وقدرته على تقليد المطربين مثل مصطفى قمر وجورج وسوف ومحمد فؤاد وعلي حميدة.
وبعد فشله في الغناء حاول تقليد الممثلين ولكنه تسبب في غضب الركاب وتحدث مشاجرة بينهم ، وقبل أن تتطور الأمور يعترف إبراهيم في النهاية بأنه مجرد برنامج مقالب وسط ضحك الجميع.
البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.
ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.
كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.