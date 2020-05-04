شاهد.. السائق المطرب ورد فعل الركاب فى كريزى تاكسى .. فيديو

وبعد فشله في الغناء حاول تقليد الممثلين ولكنه تسبب في غضب الركاب وتحدث مشاجرة بينهم ،

وقبل أن تتطور الأمور يعترف إبراهيم في النهاية بأنه مجرد برنامج مقالب وسط ضحك الجميع.