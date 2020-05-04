الحق عليا عايز أنضفك ..شاهد رد فعل الركاب فى مقلب كريزى تاكسي

جسد الفنان إبراهيم السمان خلال حلقة امس الاحد ، من الجزء الثاني لبرنامج " كريزي تاكسي" المذاع على قناة الحياة، شخصية سائق و مندوب تجميل فى نفس الوقت .
ومن ثم يبدأ السائق بالعرض على الراكب بعض مستحضرات التجميل التى تساعده في التخلص من وزنه الزائد ، مما يثير استفزاز الراكب من طريقة السائق ووصفه لأصحاب الوزن الزائد .
واستمر سائق التاكسى فى استفزاز الراكب وعرض العديد من المنتجات التجميلية علية قائلا:" الحق عليا انا عايز انضفك " ، فكان رد فعل الراكب على سائق " كريزى تاكسى " هو العصبية الشديدة مع بعض الشتائم .