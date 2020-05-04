الحق عليا عايز أنضفك ..شاهد رد فعل الركاب فى مقلب كريزى تاكسي

جسد الفنان إبراهيم السمان خلال حلقة امس الاحد ، من الجزء الثاني لبرنامج " كريزي تاكسي" المذاع على قناة الحياة، شخصية سائق و مندوب تجميل فى نفس الوقت .





ومن ثم يبدأ السائق بالعرض على الراكب بعض مستحضرات التجميل التى تساعده في التخلص من وزنه الزائد ، مما يثير استفزاز الراكب من طريقة السائق ووصفه لأصحاب الوزن الزائد .





واستمر سائق التاكسى فى استفزاز الراكب وعرض العديد من المنتجات التجميلية علية قائلا:" الحق عليا انا عايز انضفك " ، فكان رد فعل الراكب على سائق " كريزى تاكسى " هو العصبية الشديدة مع بعض الشتائم .





البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.





ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.





كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.