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توك شو

حطوا كلونيا قلبتوا الدنيا.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي

الأحد 03/مايو/2020 - 10:45 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
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ريهام فيكتور
استفز الفنان إبراهيم السمان، سائق برنامج المقالب "كريزي تاكسي"، المذاع على قناة "الحياة"، أحد الركاب بأن هناك رائحة كريهة داخل السيارة قائلا: "ما تنضفوا تستحموا بقى".


وانفعلت الراكبة وقامت بالصراخ بصوت عالٍ فى وجهه مما جعله يغلق مسوجر السيارة حتى تشعر بالرعب أكثر، مما جعل الراكبة تتوتر وتوجه له شتائم عدة، ولكن السائق استمر فى استفزازه لها قائلا: "حطوا كلونيا قلبتوا الدنيا".


البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.


يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.


كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.


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