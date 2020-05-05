ترامب: لقاح كورونا لن يكون جاهزا قبل نهاية 2020

ادعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن لقاح كورونا سيكون جاهزًا بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدا دفع الولايات المتحدة بقوة من اجل نهاية قريبة للفيروس الذي اجتاح العالم.





وقال الرئيس الامريكي:"نعتقد أنه سيكون لدينا لقاح بحلول نهاية هذا العام، ونحن ندفع بقوة، ونبني خطوط إمداد، ولدينا العديد من الشركات التي أعتقد أنها قريبة من تحقيق الهدف"





وكرر ترامب، قائلا: نحن واثقون جدًا من أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام ... نحن ندفع بشدة من أجله.





لقد توقع ترامب بعد أن قال إنه كان يعقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء شركات الأدوية خروج دواء كورونا الى العالم بنهاية 2020، وقال إنه لا يكترث إذا وجد الباحثون الأجانب وسيلة وقائية ناجحة قبل الولايات المتحدة، طالما يمكن للأمريكيين استخدامه أيضًا.





وحذر عالم المناعة في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوتشي وخبراء آخرون من أن أي لقاح ناجح من المحتمل أن يخضع للتجريب على الأقل لمدة عام، مع ضرورة إجراء اختبار واسع النطاق قبل أن يتم اعتبار أي وسيلة وقائية واعدة آمنة ومنتجة بكميات كبيرة.





ويسلط علماء آخرون الضوء على عدم وجود لقاح للإيبولا - الذي تم اكتشافه عام 1976 - وفيروس نقص المناعة البشرية والذي اكتشف لأول مرة في عام 1981 - كدليل على أن كوفيد 19 قد يهرب من جهود تطوير جرعة لقاح يمكن أن تمنع الناس من الإصابة به.



