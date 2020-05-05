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اقتصاد

الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:26 ص
لجنة الضبطية القضائية
لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الا
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آمنة عبدالعظيم

صرحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بحملة لضبط  الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.


وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى إما بتغيير النشاط، أو بالإيجار بالمخالفة للقانون، مؤكدة استمرار أعمال اللجنة لتشمل مناطق وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة كافة، وباقى المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.


وطالب المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بعدم ارتكاب أي من المخالفات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبة  التي قد تصل إلى سحب الوحدة من الفائز بها، والحبس.


وأشار إلى أن الدولة تدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات لإيصال الدعم لمستحقيه، ولن تسمح بالمتاجرة فى الوحدات، أو تغيير نشاطها.

الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر
الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر
الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر
الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر
الإسكان: تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين في حدائق أكتوبر
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