حكايات رمضانية.. الصيام سبب غياب بن شرقي نجم الزمالك عن منتخب المغرب في أمم إفريقيا

يرتبط شهر رمضان بالكثير من الذكريات والحكاوي الكروية، لدى الجماهير واللاعبين، حيث شهد هذا الشهر الكريم لحظات تاريخية في عالم كرة القدم لا تنسى.
حكايتنا اليوم، عن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، وسر غيابه عن منتخب أسود الأطلس، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الماضية، بسبب "شهر رمضان".
وكان المنتخب المغربي قد عانى من أزمة هجومية واضحة في بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب تراجع مستوى خالد بوطيب، زميله السابق في الزمالك، وتمرد رزاق حمد الله هداف الدوري السعودي، إضافة لاستبعاد أيوب الكعبي.
وتطرق بن شرقي إلى غيابه الفترة الأخيرة عن أسود أطلس، قائلًا في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد": "أي لاعب يتمنى اللعب لمنتخب بلاده والدفاع عن قميصه الوطني، وتجربتي في فرنسا الأخيرة كانت السبب وراء عدم انضمامي للمنتخب".
وتابع نجم الزمالك: "المدرب هيرفي رينارد كان يتواصل معي دائمًا قبل بطولة أمم إفريقيا ويعطيني التعليمات وكيفية التدريب وكنت جاهزًا للانضمام حتى جاء شهر رمضان".
وأوضح: "مدربي في نادي لانس الفرنسي طالبني بعدم الصيام في شهر رمضان، وكان يتبقى لنا 5 مباريات في دورة البلاي أوف المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، قال لي إن كنت تريد اللعب لا بد أن تفطر، أخبرته أنني أحترم قراره لكنه عليه احترام ديني.. ورفضت استكمال المباريات معهم، وبالتأكيد هبطت لياقتي البدنية وبالتالي لم أنضم للمنتخب المغربي".