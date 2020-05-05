حكايات رمضانية.. الصيام سبب غياب بن شرقي نجم الزمالك عن منتخب المغرب في أمم إفريقيا

يرتبط شهر رمضان بالكثير من الذكريات والحكاوي الكروية، لدى الجماهير واللاعبين، حيث شهد هذا الشهر الكريم لحظات تاريخية في عالم كرة القدم لا تنسى.





حكايتنا اليوم، عن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، وسر غيابه عن منتخب أسود الأطلس، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الماضية، بسبب "شهر رمضان".