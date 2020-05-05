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فن

الحلقة 11 من مسلسل لعبة النسيان .. دينا الشربيني تبدأ في استعادة ذاكرتها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:34 ص
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
تبدأ أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل لعبة النسيان بقيام نادين " هديل حسن" باللجوء لـ رقية " دينا الشربيني" لكي تساعدها في الوصول لحل مشكلة تمارا التي أصحبت تعاني من سوء التغذية بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والدها. 

وتتدخل رقية وتخبر تمارا بحقيقة مرضها رغم توتر العلاقة بينهما وكراهية الأخيرة لها لتحدث مشادة كلامية بينهما. 

ويبدأ الشك يدخل قلب رقية بسبب تضارب اقوال نادر " علي قاسم" شقيق زوجها المقتول امجد " احمد صفوت" مع تمارا التي اكدت عكس ما قاله نادر في الليلة التي زعم انه شاهد فيها رقية في احضان عشيقها خالد وهدان " احمد داوود" في ليلة الحفل السنوي لمؤسسة خيرية.

لتبدأ رقية في استعادة ذاكرتها وينطبق ما تذكرته مع اقوال تمارا لتشكك في كل ما يقوله نادر.

ثم تقابل رقية شقيق خالد وهدان التوأم عمرو " احمد داوود" في مكتب المحاماة الخاص بـ "خالد" وتتذكر بعض التفاصيل التي تؤكد لها ان علاقتهما كانت مبنية على عمل وليس علاقة عشيق بعشيقته ورقية تخبر عمرو انه كان على حق عندما اخبرها ان شقيقه لم يقيم معها علاقة قبل فقدانها للذاكرة.


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