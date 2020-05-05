الصحة الكويتية تشارك في مبادرة تضامن لإيجاد علاج آمن وفعال لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنها ستشارك في مبادرة "تضامن" التي تنظمها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، لاجراء تجربة "سريرية " دولية تشارك فيها أكثر من 90 دولة، بهدف التعاون للوصول إلى علاج آمن وفعال لمرض فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19).





وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر- في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء / إن المبادرة تستهدف المقارنة بين أربعة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد لعلاج مرض "كورونا " المستجد؛ لتقييم سلامتها وفعاليتها ، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي دواء يبطئ تطور المرض أو يحسن من حالة المريض؛ وفقا للارشادات التي تحددها منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.





وأوضح أن العلاجات التجريبية التي سيتم إخضاعها للدراسة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، هي : "رمديسيفير ولوبينافير وريتونافير ولوبينافيرو ريتونافير بالاقتران مع إنترفيرون بيتا-1أ وكلوروكين أو هيدروكسيكلوروكين".





وأشار إلى أنه سيتم إخضاع العلاجات التجريبية التي أثبتت فعالية بالنتائج الأولية لتجارب سريرية عالمية والمستخدمة حاليا ضمن بروتوكولات علاج (كوفيد 19)، إلى تجارب" سريرية " معتمدة من اللجنة الدائمة، لتنسيق البحوث الطبية والصحية بالوزارة، بالتعاون مع الشركات الدوائية المنتجة لهذه الأدوية، بحيث يتم تجميع المعطيات والنتائج لتقديمها إلى اللجنة المذكورة.





ولفت إلى أن هذه الدراسات تستهدف الحصول على أكبر عدد من المعطيات والنتائج التي تسهم في تحديد الدواء الآمن والفعال تحت ظروف محكمة وإشراف طبي دقيق، ومتابعة فعالة لجميع الآثار العكسية التي قد تنتج عند استخدام الأدوية التجريبية.



