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حوادث

ضبط عاملين بحوزتهما 3 أطنان كحول و60 ألف قفاز طبي مجهول المصدر بالغربية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط عاملين بإحدى شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية بالغربية وبحوزتهما كميات من الكحول الإيثيلى والقفازات الطبية مجهولة المصدر .

تمكنت إدارة مباحث شرطة التموين (بمديرية أمن الغربية) من ضبط (موظف بإحدى شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية ، والمسئول عن مخزن الشركة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة ) أثناء تواجدهما بإحدى الشقق الخاصة بهما بداخلها كميات من مواد الوقاية المستخدمة لمكافحة فيروس "كورونا" .

حيث تم ضبط (كمية من الكحول الإيثيلى بلغت "3 طن"، عدد 60000  قفاز طبى) جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.


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