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رئيس أمراض الصدر بقصر العيني: الأمراض المزمنة سبب مضاعفات كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور أيمن  السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بقصر العيني، إن الأمراض المزمنة لدى كبار السن، هي السبب الرئيسي وراء مضاعفات فيروس كورونا وحالات الوفاة.


وأضاف السيد سالم خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "م بي سي مصر 2"، أنه في الحالات العادية يمكن ان يعالج المريض من الفيروس في غضون اسبوعين او ثلاثة، أما في حالات كبار السن من الممكن أن تصل المضاعفات إلي التليف الرئوي .


وأشار رئيس قسم أمراض الصدر بقصر العيني، إلي أن العلماء من شأنهم أن يجدوا أفضل لقاح لعلاج فيروس كورونا، وليس الوقوف عند لقاح واحد، فهم في بحث دائم عن الأفضل في العلاج.


وأوضح سالم أن العالم كله الآن يتجه لمضادات فيروسية قديمة لعلاج فيروس كورونا.


وتابع أن الدواء الذي حصلت عليه مصر من الخارج، واعتمدت عليه فرنسا والصين، لا يمكن استخدامه في مصر إلا بعد إجراء الاختبارات عليه والتأكد من فعاليته.
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