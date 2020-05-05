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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: الحوثيون خرقوا الهدنة بإطلاق صاروخين بالستيين اليوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:20 م
العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.

وأضاف "المالكي"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الصاروخين البالستيين سقطا في محافظتي عمران وصعدة، لافتا إلى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية.

وأوضح أن هذه الأعمال العدائية باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمرارًا لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها في 9 إبريل، مؤكدا أن مجموع الانتهاكات بلغت أكثر من 2400 اختراق، باستخدام جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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