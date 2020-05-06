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بين الناس

مقلب قمامة يثير غضب سكان شارع قرية عبد المجيد بسموحة فى الإسكندرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد عبد المنعم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة سموحه شارع قرية عبد المجيد محافظة الإسكندرية.

وقال فى شكواه : تكمن المشكلة الرئيسية انه عند رفع القمامة تنتشر رائحة كريهة لساعات لا يستطيع أحد تحملها مما يضطر قاطني العقارات بمغادرة مساكنهم إضافة لانتشار رهيب للحشرات، مطالبا وضع خطة لإزالة مقلب القمامة نهائيا وتشجير المكان.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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