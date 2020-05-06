مجدي عبدالغني يكشف موقف الدولة من استئناف الدوري المصري.. فيديو

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن قرار عودة الدوري المصري فى يد الدولة فقط بسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس "كورونا".

وقال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن يكون هناك فائز باللقب أو صعود وهبوط حال إلغاء الدوري فى النسخة الحالية، والدوري الموسم المقبل يجب أن يكون من خلال مجموعتين".





وأضاف: "فى إسبانيا وإيطاليا الأجواء أصعب من مصر وسمحوا لهم بخوض التدريبات ولكن بقواعد معينة من أجل العودة مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضي.





وفي تصريحات سابقة رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على سؤال:"هل سيتم استئناف الدوري المصري لكرة القدم من جديد أم لن يحدث هذا الأمر بسبب فيروس كورونا؟".





وقال الجنايني، "عملنا لجنة مسابقات مع لجنة طبية وننتظر ما ستقوله الفيفا ومنظمة الصحة العالمية، لو هيقولوا دوس يلا على الذر هندوس وهيرجع الدوري والعكس".





وعن الفائز في حالة عدم استكمال بطولة الدوري العام، رد :"بدأنا المسابقة بشروط معينة ولازم نكملها وهناك سيناريوهات كثيرة جدا والأيام القادمة هيبان كل شي ودي أول مرة تيجي كورونا ووضع غريب لكل دول العالم".





وتابع أن: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعت جواب لنا ليعرف ما سنفعل في حالة عودة البطولات ومش عارفين نرد نقول إيه وفي الفترة المقبلة هنشوف هنعمل إيه".