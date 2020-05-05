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أخبار البلد

الأطباء: تم إبلاغنا بإلغاء مناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للأطباء، انه تم إبلاغ النقيب العام الدكتور حسين خيري،  بعدم انعقاد اجتماع مناقشة تحويل الصيادلة الى اطباء بشريين.


وكان مقررا عقد الاجتماع، غدًا لدراسة إمكانية تحويل الصيادلة الى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة.

 
وردت النقابة، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة الى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، برفض ذلك المقترح تمامًا، حيث أنه يضر بصحة المواطن المصرى وبسمعة مصر الطبية العالمية.
 

وقالت إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث انه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

 
وتابعت: هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالى فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، عليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب.

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