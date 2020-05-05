رونالدو يخطف الأنظار مع صديقته جورجينا على شاطئ البحر

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهر كريستيانو رونالدو بصحبة صديقته وابنه وهو يستمتع بإجازته على البحر، وكتب معلقا: "سنعود".



وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس إلى مدينة تورينو الإيطالية، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الفردية، بعدما سمحت الحكومة الإيطالية باستئنافها مؤخرا.

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو للحجر الصحي 14 يوما، قبل استئنافه التدريبات مع فريق يوفنتوس، حسبما أشارت تقارير إيطالية