هاني أبوريدة: سلامة المواطنين واللاعبين أهم من استئناف الدوري.. فيديو

أكد هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن سلامة المواطنين واللاعبين أهم من استئناف النشاط الرياضي فى المرحلة الحالية .





وقال أبوريدة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يجب الانتظار وعدم الاستعجال فى حسم موقف عودة الدوري المصري من عدمه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "كنت دائم الاجتماع بالأندية فى الأزمات، فأنا دائمًا لا أتخذ قرارات فردية بل أتشاور مع الآخرين".





وأكد هاني أبوريدة ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لا يفكر فى انتخابات اتحاد الكرة فى الوقت الحالي.





وقال أبوريدة ": "أخجل من الحديث عن الترشح لرئاسة انتخابات الكرة فى الوقت الحالي بسبب الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا".

وأضاف: " الجمعية العمومية لها الحرية المطلقة فى الاختيار، وعادة خلال فترة عملي أحاول تقديم وجوه جديدة، وأتمنى ظهور شباب فى الفترة المقبلة داخل انتخابات الجبلاية".





وأوضح أن الحديث عن ترشحي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابق لأوانه، مضيفا أن أحمد أحمد رئيس الكاف فى الفترة الحالية، وهناك اعتبارات عديدة للترشح لرئاسة الكاف".

وأتم "لا توجد لدي أزمة فى تطبيق بند الـ 8 سنوات".