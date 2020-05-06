AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم "كشريدة".. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:40 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لـ نادي النجم الساحلي حقيقة مفاضاوت الأهلي والزمالك لضم وجدي كشريدة نجم الفريق خلال الفترة الحالية، حيث أكد أن النادي لم يتلق أي عروض لضم اللاعب.


وأضاف قيس عاشور في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن النادي يسعى خلال الفترة الحالية لحل أزمة مستحقات كوليبالي لاعب الفريق مع النادي الأهلي، وسيتم حسم الأمر عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.


وتابع أن تدخل النادي لحل أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك الهارب مع الشرطه التونسيه لا علاقة له على الاطلاق بعودته للفريق مرة أخرى .


أما عن توقف الدوري التونسي فأكد أن الفريق مستعد للعودة ولكن في شهر أغسطس المقبل، مشددا على أن الفريق لابد وأن يتم إعداده بدنيا جيدا قبل استئناف البطولة.

واختتم مؤكدا عدم صحة ما يتردد عن رغبة النادي في ضم جيرالدو نجم الفريق خلال الفترة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليقا على مفاوضات الزمالك.. وجدى كشريدة يفضل الاحتراف بالدوري الفرنسي

صحيفة تونسية تصف الهارب كوليبالي بـ"الفاشل".. والاهلي سيضرب النجم الساحلي فى الفيفا

الأهلي يضم وجدي كشريدة.. متحدث النادي التونسي يرد.. فيديو

النجم الساحلي: ملتزمون بتسديد قيمة غرامة سليماني كوليبالي لـ الأهلي ..فيديو

بعد رحيل الجوكر.. سيف زاهر يكشف بديل أحمد فتحي في الأهلي

حقيقة مفاوضات الأهلي لـ ضم لاعب النجم الساحلي لتعويض غياب احمد فتحي

ترشيحاتنا

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

وحشتني مصر وأهلها الطيبين .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للشعب المصري

3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي .. إحداها يبطل صيامك

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

ننشر الصور الأولى لـ حريق محل في البحر الأعظم بالجيزة

زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم

AdvertisementS

وحشتني مصر وأهلها الطيبين .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للشعب المصري

أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو .. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. رحيل 10 لاعبين.. وصفقة جاكسون موليكا مهددة بالفشل

بسبب كورونا.. الفيفا يوافق على إجراء 5 تبديلات في المباراة

شوبير يعلن عن موقف فايلر والتجديد والمعارين العائدين والصفقات الجديدة.. فيديو

أخبار الرياضة.. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو.. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد انتقاله لـ بيراميدز

على غرار بونجاح.. بلعمري يفضل النادي الأهلي على حساب الزمالك

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية

شرط وحيد من بيراميدز للموافقة على رحيل محمد فاروق لـ الزمالك .. فيديو

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع سيد عبد الحفيظ

طه إسماعيل: حسام حسن أفضل من البدري.. وتدريبه لـ الأهلي صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة أمريكية تفتح النار على ترامب بسبب ردوده المتنمرة والساخرة

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة