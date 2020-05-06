النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم "كشريدة".. فيديو

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لـ نادي النجم الساحلي حقيقة مفاضاوت الأهلي والزمالك لضم وجدي كشريدة نجم الفريق خلال الفترة الحالية، حيث أكد أن النادي لم يتلق أي عروض لضم اللاعب.









وأضاف قيس عاشور في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن النادي يسعى خلال الفترة الحالية لحل أزمة مستحقات كوليبالي لاعب الفريق مع النادي الأهلي، وسيتم حسم الأمر عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.









وتابع أن تدخل النادي لحل أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك الهارب مع الشرطه التونسيه لا علاقة له على الاطلاق بعودته للفريق مرة أخرى .









أما عن توقف الدوري التونسي فأكد أن الفريق مستعد للعودة ولكن في شهر أغسطس المقبل، مشددا على أن الفريق لابد وأن يتم إعداده بدنيا جيدا قبل استئناف البطولة.





واختتم مؤكدا عدم صحة ما يتردد عن رغبة النادي في ضم جيرالدو نجم الفريق خلال الفترة الحالية.