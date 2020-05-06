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منوعات

عمره 100 عام.. عجوز مسلم يجمع مليون جنيه لمصابي كورونا في رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:15 ص
عجوز مسلم
عجوز مسلم
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عزة عاطف
جَمَعَ عجوز، يبلغ من العمر 100 عام، أكثر من 60 ألف جنيه استرليني (مليون و137 ألف جنيه) لضحايا فيروس كورونا المستجد، من خلال مبادرة قوية.

وتتمثل المبادرة في سير العجوز «إسلام شودهاري» 100 لفة من حديقته، خلال صيامه وطوال شهر رمضان، وبالفعل نجح في جمع الأموال بعد ساعات فقط من بدء حملته.

ويعيش العجوز البنجلاديشي البالغ من العمر 100 عام في سانت ألبانز، وقد أصبح مصدر إلهام بعد جمع 1000 جنيه إسترليني للأشخاص الفقراء والضعفاء في بريطانيا وبنجلاديش خلال وقت سابق.

وجاءت حملة العجوز "إسلام"؛ بعد نجاح مبادرة العقيد المخضرم "توم مور" في جلب 32 مليون جنيه إسترليني لمساعدة مرضى فيروس كورونا في المستشفى الوطني البريطاني.

وحقق البطل المئوي هدفه بعد ساعات قليلة من إطلاق حملته في 26 مارس وسيستمر في جمع الأموال حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ووفقا لـ"بي بي سي"، تولى إسلام شودهاري قيادة العديد من مشاريع جمع التبرعات على مر السنين، وقال ابنه عتيق شودري، إن جمع التبرعات أمر ضروري بالنسبة لوالده من أجل الأشخاص الفقراء في أماكن مثل بنجلاديش، الذين قد يتضورون جوعًا إذا لم يعملوا لمدة أسبوع أو أسبوعين.
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