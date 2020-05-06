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منوعات

حريق ضخم يلتهم برج سكني بمنطقة شبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:44 ص
حريق ببرج سكني بحي
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
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أماني إبراهيم
اندلع حريق هائل بعمارة سكنية تقع بحي غرب شبرا الخيمة، ونشبت النيران فيه وامتدت للأدوار العليا.

حضرت 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الضخم، الذي نشب في برج سكني بحي غرب شبرا الخيمة، وبحسب روايات شهود العيان بالمنطقة فإن الحريق اندلع من المخزن في الدور السفلي وامتد للأدوار العليا.

ووفقا لما قالته مي محمد القاطنة بمنزل مجاور للعمارة المتحرقة لـ «صدى البلد»، إنهم لاحظوا وجود رائحة دخان كثيفة بدون معرفة المصدر، وبعد دقائق انقطعت الكهرباء وشاهدوا النيران وهي تلتهم العمارة المجاورة لهم.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للحريق الضخم الذي امتد لآخر طابق بالعمارة المعروفة باسم (عمارة رفاعي)، والتي تقع بمنطقة ميت نما.

ولم يرد حتى الآن تفاصيل عن سبب اندلاع الحريق، أو وجود إصابات أو وفيات.
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة حريق ببرج سكني بحي غرب شبرا الخيمة
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