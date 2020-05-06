بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه.. تنفيذ 60 مشروعا استثماريا وتنمويا بدمياط في عيدها القومي





وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية، تشهد محافظة دمياط تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأكدت محافظ دمياط انضمام ما يقرب من ٦٠ مشروعا تم تنفيذها خلال هذا العام بجميع القطاعات وذلك فى ضوء خطة المحافظة التنموية التى عزمت استكمالها وفقًا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ بإجمالى تكلفة يصل إلى ١.٧٩٨.٥٨١.١٩٤ جنيه، كما نوهت إلى أنه تم إرجاء الافتتاحات للمشروعات التى كان من المقرر إطلاق إشارة البدء لها خلال عيد دمياط القومى نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد..





هذا و تأتى تلك المشروعات على النحو التالى..





أولًا بقطاع التعليم ، أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد محمود السلامونى الابتدائية بدمياط بعدد ١٤ فصلا بتكلفة ٩.٠٨٥.٩٣٤ جنيه



أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الشهيد عمر الشاذلى الابتدائية بالزرقا بعدد ١١ فصلا بتكلفة ٥.٧٣٣.٠٣٢ جنيها ، أعمال الإحلال الكلى لمدرسة عبد الحميد ابو صالحة الابتدائية بعزبة البرج بعدد ١٤ فصلا بتكلفة ٩.٥٧٣.٨٩٠ جنيه وكذلك أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الإبراهيمية القبلية الإعدادية بكفر سعد بعدد ٩ فصول بتكلفة ٩.٥٢٦.١٥٩ جنيها ، أعمال الإحلال الكلى لمدرسة العنانية الابتدائية رقم ٢ بدمياط بعدد ٢٤ فصلا وبتكلفة ١٠.٧٤٢.٠٩٣ جنيها ، أعمال توسعات مدرسة رأس البر الابتدائية بعدد ١١ فصلا وتكلفة ٦.٣١٦.٢٣٤ جنيها ، أعمال توسعات مدرسة الشيخ عبد المنعم الابتدائية بفارسكور بعدد ٢٠ فصلا بتكلفة ٨.٣٦٧.٦٤٢ جنيها.





اضافة الى إنشاء مدرسة كميلة الدعدع الابتدائية بالسرو بعدد ٢٤ فصلا بتكلفة ١٣.٠٠٦.١٠٤ جنيه ، أعمال الإحلال الكلى لمدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة بالزرقا بعدد ٦ فصول بتكلفة ٦.٢٧٣.٩٣١ جنيها ، أعمال الإحلال الكلى لمدرسة شرباص الابتدائية المشتركة رقم ١ بعدد ٨ فصول بتكلفة ٨.٣٠٢.٨٣٠ جنيها ، إنشاء مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بعدد ٤٢ فصلا بتكلفة ٢٣.٣٣٩.٧١٣ جنيها.





ثانيًا بقطاع الإسكان والأسواق الحضارية...



افتتاح مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر بتكلفة ٧٤ مليون جنيه جنيه، حيث تعد آخر المناطق العشوائية بدمياط لتصبح المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة ، إفتتاح السوق الحضارى برأس البر بتكلفة ٣٠ مليون جنيه ، جار الانتهاء من سوق ٥١ برأس البر بتكلفة ٤ ملايين جنيه.









كما تشمل إنشاء ٥ عمارات إسكان اجتماعى بأرض الصهاريج بمدينة عزبة البرج بتكلفة ٤٢ مليون جنيه ، إنشاء ٣ عمارات إسكان إجتماعى بشطا ١ بتكلفة ١٢.٥ مليون جنيه ، فضلا عن وضع حجر الأساس لعمارتين سكنيتين رقمى ٤،١ للأسر الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج بتكلفة ١٠.٢٤٨.٥٥٠ جنيها و إنشاء عمارة سكنية بأم العلا بفارسكور بتكلفة ١١.٢٥٩.٨٨٠ جنيها..





ثالثًا قطاع الصحة..





إفتتاح بنك الدم الإقليمى بدمياط بتكلفة ١٣ مليون جنيه ، افتتاح المرحلة الثانية من العيادات الخارجية والكلى بمستشفى دمياط العام بتكلفة ٧٥ مليون جنيه ، جار الانتهاء من أعمال تطوير مركز صحة بقسم أول بتكلفة ٩ ملايين جنيه .





رابعًا قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ..





افتتاح مشروع صرف صحي سيف الدين بالزرقا بتكلفة ٥١ مليون جنيه ، إنشاء مشروع صرف صحي بقرية اللوزى شبكة إنحدار ومحطة رفع ووحدة معالجة ثلاثية بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، إنشاء عدد ٢ خزان مياه برأس البر لتغطية احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة خلال فصل الصيف وبتكلفة ٢٢ مليون جنيه ، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه ، وضع حجر الأساس لمشروعات صرف صحي السعدية القبلية ودار السلام والفؤادية والرياض وجمصة غرب والركابية الجديدة بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه ..







خامسًا قطاع الشباب والرياضة..





افتتاح مبنى مركز شباب الحرية بالبصارطة بتكلفة ١.٤٧٠.٢٠٢ جنيه ، افتتاح ملعب خماسى بمركز شباب كفر المنازلة بميت ابو غالب ، إفتتاح ملعب قانونى بنادى دمياط الرياضى برأس البر ، افتتاح ملعب خماسى بنادى دمياط الرياضى برأس البر.





سادسًا بقطاع الطب البيطري..





وضع حجر الأساس لمشروع المجزر الآلى والمحجر بمنطقة شطا على مساحة ١٢.٥ فدان بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.





سابعًا التضامن الاجتماعي..





افتتاح مبنى الوحدة الإجتماعية بالركابية مركز كفر البطيخ بتكلفة ٩٠٠.٠٠٠ جنيه ، إفتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بالزرقا بتكلفة ١.٤٠٠.٠٠ جنيه.





ثامنًا قطاع الأوقاف..





افتتاح مسجد الحلمية بعزبة عبد اللطيف بقرية الركابية بكفر البطيخ بتكلفة ١.٥٥٠.٠٠٠ جنيه ، افتتاح مسجد الشباب بكفر سعد البلد بتكلفة ٣.٩٠٠.٠٠٠جنيه وكذلك وضع حجر الأساس لمسجد النصر بفارسكور بقيمة ٩.٧٠٠.٠٠٠ جنيه.





تاسعًا مشروعات الخطة الاستثمارية والتنسيق الحضارى..





القيام بأعمال تطوير ورفع كفاءة وتنسيق طريق الترعة الشرقاوية بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه ، تغطية ترعة جنابية العنانية الواقعة بإمتداد شارع ٣٠٦ بتكلفة ٢ مليون جنيه ، تنفيذ عدد ٢٠ مشروع رصف بتكلفة ٧١.٧٧٠ مليون جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة ١٧٥.٢٠٠ مليون جنيه ، تدعيم الوحدات المحلية بإحتياجات الأمن و الإطفاء و معدات بيئية بتكلفة ٢٦ مليون جنيه.





عاشرًا قطاع الكهرباء..





تم تركيب عدد ٦٠ كشك محول بتكلفة ٣١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لعدد ٥٠٠ محول بإجمالى عدد أعمدة ٨٥٠٠ وبتكلفة ٣٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وكذلك استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية جهد ١١ك فولت بتكلفة ١٣.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، تدعيم الكابلات المغذيات الرئيسية للوحات التوزيع بمبلغ ١٣١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، نقط تحسين الجهد تم عمل محولات جديدة بعدد ٣٠ كشك بمبلغ يقدر ب ١٧.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، تدعيم الخطوط الهوائية لتقسيم الأحمال بقيمة ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه.





حادى عشر المعاهد الأزهرية..





إنشاء معهد دمياط الابتدائي القديم بتكلفة ١٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، عملية ترميم مبنى معهد تفتيش السرو ع/ث بنين بقيمة ٥.٦٨٥.٠٠٠جنيه ،عملية إنشاء معهد تفتيش كفر سعد الإعدادي بنين بتكلفة ٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ، عملية ترميم معهد السوالم الابتدائي بمبلغ ١.٨٠٠.٠٠٠ جنيه وكذلك عملية ترميم معهد المحمدية الابتدائي بقيمة ١.٧٠٠.٠٠٠ جنيه ، افتتاح المعهد الأزهرى الابتدائي الاعدادى للفتيات بالخياطة.





أخيرًا بقطاع التموين افتتاح مكتب تموين السرو ومكتب تموين فارسكور.





