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تعليم

أكثر من الخضار.. صيدلة حلوان تقدم 9 نصائح لمريض الضغط في رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:48 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تقدم كلية الصيدلة بجامعة حلوان، في إطار سلسلة النصائح خلال شهر رمضان المبارك بهدف زيادة الوعى حول سبل الحفاظ على الصحة من خلال اتباع الإرشادات اللازمة يقدم اليوم الدكتور محمد سعيد ماضي بكلية الصيدلة مجموعة نصائح حول صيام رمضان وارتفاع ضغط الدم. وتشمل نصيحة اليوم:

١-ضرورة استشارة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصيام.

٢-خلال فترة الصيام رجاء الإبتعاد عن الضوضاء والمثيرات العصبية، وعدم التعرض لاشعة الشمس وقت الظهيرة.

٣-الإكثار من تناول الخضروات.

٤-التقليل من تناول الأطعمة الدسمة.

٥- تناول الأسماك لأنها تحتوي على أحماض دهنية تساعد في ضبط ضغط الدم.

٦- تناول مثلجات الحليب لاحتوائها على الكالسيوم.

٧-الامتناع عن تناول الملح أو تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح.

٨- الإقلاع عن التدخين الذي قد يسبب في ارتفاع ضغط الدم.

٩-يعتبر رمضان فرصة حقيقية لانقاص الوزن بشكل تدريجي.

هذا ويرى أنه من الأفضل كسر الصيام في حالة إذا طرأ على مرضى ضغط الدم بعض المشكلات مثل نزيف الأنف أو الصداع الشديد أو الإغماء أو فقدان التوازن.                                
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