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أخبار البلد

وزير النقل: التوسع في استخدام المعدات الحديثة  لإعادة تدوير طبقات الرصف القديمة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:53 ص
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية مع وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (46) وغير العادية رقم (47) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى.

تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 45 بتاريخ 3/11/2019 وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية  والتصديق على المركز المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2019  وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الادارة عن المدة من 1/7/2018 الي 30/6/2019 بالإضافة إلى عرض تقرير متابعة وتقيم الاداء عن العام المالي 2018/2019.

بدأت الجمعية باستعراض اللواء عادل ترك  رئيس الشركة القابضة  التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها  والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها  والاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير وتحديث تلك الشركات؛ مشيرا إلى أن وزير النقل قدم  كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية.  

وأكد وزير النقل على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا  وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري  وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

كما أكد  ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة وخاصة معدات  إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ).

وأشار إلى أن توجيهات القيادة  السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال  في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

كما أشار الوزير إلى عقد  اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير  الخاصة بها وبالشركات التابعة.
وزير النقل: التوسع في استخدام المعدات الحديثة  لإعادة تدوير طبقات الرصف القديمة
وزير النقل: التوسع في استخدام المعدات الحديثة  لإعادة تدوير طبقات الرصف القديمة
وزير النقل: التوسع في استخدام المعدات الحديثة  لإعادة تدوير طبقات الرصف القديمة
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