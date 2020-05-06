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محافظات

500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:54 ص
المجزر الألي بـ 15مايو
المجزر الألي بـ 15مايو
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عبد العزيز جمال
بدأ التشغيل التجريبى للمجزر الآلي بمدينة 15 مايو أمس تمهيدا للافتتاح خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء خالدعبد العال محافظ القاهره وضمن الجهود المبذولة من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية للاهتمام بتشغيل المشروعات المتعثرة بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب المحافظ أنه كانت هناك بعض المعوقات التي قد تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجزر من ضمنها بعض الملاحظات الفنية التي أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة وبعض المعوقات الأخرى.

ووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ادارة التفتيش الفني والادارات المعنية بالمتابعة الخارجية مع الجهات الاخرى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعي بكل جد واهتمام لحله وتم تذليل كل العقبات وتلافى جميع الملاحظات.

وفيما يلي يستعرض لكم صدى البلد أبرز المعلومات عن المجزر : 

1-المجزر نصف آلي مقام على 7 أفدنه 
2-مكون من عنبر كبير لذبح العجول وعنبر صغير لذبح الخراف
3-سعة عنبر الضأن 300 رأس في اليوم
4-يضم مبنى اداري مكون من دورين بالأرضى مساحة المبنى الإداري 400م٢
5-سعة عنبر العجول 200 رأس في اليوم 
6-مساحة عنبر العجول و عنبر الضأني بالإضافة إلى مظلة انتظار الضاني للذبح و مظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5آلاف م٢
7-يضم مظلات للخرفان والعجول ومحرقه للتخلص من بواقي اللحوم واللحوم الفاسدة وتعتبرالجهة المالكة هي مديرية الإسكان والمرافق.
8-تسلمته مديرية الطب البيطري بعد أن للتشغيل التجريبي 
9-غلق مجازر طره ومجزر حلوان بعد افتتاحه 
10- يخدم المنطقة الجنوبيه بدءا من طره المعادي والمعصره وحلوان ومايو والتبين 

500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
500 رأس في اليوم.. 10 معلومات عن المجزر الآلي بـ 15مايو بعد تشغيله.. صور
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