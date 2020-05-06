AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:56 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع 230 الف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا. 

ورفض تصوير الأسر الاكثر احتياجا خلال تقديم المساعدات المالية لهم واكتفى بالتصوير مع فريق العمل.

 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم. 

وشهد توزيع المساعدات اليوم للاسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة،وفريق عمل جمعية الأورمان السادة احمد عبد المحسن،وعبد الكريم محمد ،ومحمد هلول.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه قام بتسليم 5 اكشاك شاملة الثلاجة وبها عداد الكهرباء والبضاعة بتكلفة اجمالية 100 الف جنيه ،وتقديم 10 مساعدات زواج لفتيات أيتام باجمالي 70 الف جنيه ،وتوصيل 15 عداد مياه للحالات الأولى بالرعاية باجمالي 60 الف جنيه. 

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المساعدات اللازمة للاكثر احتياجا وذلك بالتعاون والتنسيق بين جمعية الاورمان والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة،ووجه التحية والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا تبحث خطة جمعية الأورمان لخدمة الفئات الأكثر احتياجا

بعد إعادة تأهيلها.. محافظ الدقهلية يسلم 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية

تحيا مصر والأورمان يطلقان مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة لتوزيع مساعدات غذائية بالدقهلية.. صور

10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف كيلو لحوم للأسر الأكثر احتياجا بقري المنيا

ترشيحاتنا

سيضرب 7 ولايات.. تحذير من تسونامي مدمر يهدد تركيا

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

ظهور نادر.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل

شقاوة عيال.. لقطات ترصد معاناة الآباء والأمهات مع أطفالهم خلال فترة الحظر.. شاهد

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

فيديوجراف.. عقار جديد يمنع انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟