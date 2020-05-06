محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع 230 الف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا.





ورفض تصوير الأسر الاكثر احتياجا خلال تقديم المساعدات المالية لهم واكتفى بالتصوير مع فريق العمل.





وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم.





وشهد توزيع المساعدات اليوم للاسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة،وفريق عمل جمعية الأورمان السادة احمد عبد المحسن،وعبد الكريم محمد ،ومحمد هلول.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه قام بتسليم 5 اكشاك شاملة الثلاجة وبها عداد الكهرباء والبضاعة بتكلفة اجمالية 100 الف جنيه ،وتقديم 10 مساعدات زواج لفتيات أيتام باجمالي 70 الف جنيه ،وتوصيل 15 عداد مياه للحالات الأولى بالرعاية باجمالي 60 الف جنيه.



