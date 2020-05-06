سكان منطي شبرا الخيمة يعانون من انتشار القمامة

أرسل القارئ محمدعادل والمقيم بمنطقة منطي بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من تراكم القمامة أعلى منزل مهجور آيل للسقوط بحارة علاء هندى والمتفرع من شارع الإمام حسن منطى بشبرا الخيمة.





وقال عادل في شكواه: نحن سكان حارة علاء هندي بمنطي نعاني من وجود منزل مهجور وقديم يتم إلقاء القمامة أمامة وبداخله حتى تكونت الحشرات وأتخذت الثعابين المكان مأوى لها.





وطالب المسؤولون بسرعة حل هذا المشكلة و رفع القمامة وتنظيف المكان رأفة بأهالي المنطقة.





للتواصل مع مقدم الشكوى:01206262514





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