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بين الناس

سكان منطي شبرا الخيمة يعانون من انتشار القمامة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمدعادل والمقيم بمنطقة منطي بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من تراكم القمامة أعلى منزل مهجور آيل للسقوط بحارة علاء هندى والمتفرع من شارع الإمام حسن منطى بشبرا الخيمة.

وقال عادل في شكواه: نحن سكان حارة علاء هندي بمنطي نعاني من  وجود منزل مهجور وقديم يتم إلقاء القمامة أمامة وبداخله حتى تكونت الحشرات وأتخذت الثعابين المكان مأوى لها.

وطالب المسؤولون بسرعة حل هذا المشكلة و رفع القمامة وتنظيف المكان رأفة بأهالي المنطقة.

للتواصل مع مقدم الشكوى:01206262514

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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