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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 449 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، تسجيل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 29876 إصابة. 

وقالت صحيفة التايمز، إن بريطانيا وضعت خطة من ثلاث مراحل لتخفيف تدابير العزل العام التي فرضتها في نهاية مارس، لاحتواء تفشي فيروس كوروناالمستجد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويتعين على الحكومة مراجعة التدابير بحلول السابع من مايو لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون أوضح أنه قلق من حدوث موجة ثانية في حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت الصحيفة إن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة إلى جانب أماكن العمل المفتوحة، وستتضمن المرحلة الثانية إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على الذهاب للعمل.

وقالت الصحيفة إن المطاعم والفنادق ومراكز الترفيه ستكون من بين آخر الأماكن التي ستستأنف نشاطها.
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