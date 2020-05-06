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رياضة

طه إسماعيل يكشف سر غضبه من صالح سليم بالسعودية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:29 م
الخطيب - طه إسماعيل
الخطيب - طه إسماعيل
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منتصر الرفاعي
كشف الدكتور طه إسماعيل الخبير الكروى الكبير ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق سر حزنه من الراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلى ورئيسه السابق.

قال الدكتور طه إسماعيل فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته فى برنامج قصه وحكاية مع الإعلامى سيف زاهر المذاع على قناة اون تايم سبورت الفضائية أنه شعر بحزن بالغ من صديق عمره صالح سليم رئيس النادي الأهلي التاريخى بعدما طلب الرحيل من تدريب الأهلى قبل انتهاء عقده بشهور قليلة ليرفع الحرج عن إدارة الاهلى الذى لم يتفاوض معه من أجل البقاء في القلعه الحمراء في ذلك التوقيت.

وأشار إلى أنه طلب من حسن حمدى المشرف على الكرة بالأهلي في ذلك الوقت تقديم استقالته أثناء سفر الفريق الي المملكة العربية السعودية عقب تحقيق الأهلى بطوله أفريقيا أبطال الكؤوس.

وأضاف سماعيل أن حسن حمدي أبلغ صالح سليم باستقالته أثناء تواجد الفريق بالسعودية ورحب المايسترو على الفور برحيل طه اسماعيل عن تدريب الأهلى دون أن يبدى أى تمسك باستمراره فى الأهلى.

وقال : ما اجعلنى أشعر بالحزن البالغ تصريح قاله صالح سليم عقب رحيلى وهو ( طه نزل على الوحى فى السعودية) بسبب علاقة الصداقة القوية التى كانت تجمعهم منذ سنوات طويلة.
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