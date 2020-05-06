محمود عبيد مديرا لمكتب رئيس جامعة بنها.. و وائل مكي للأمن

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارات بتكليف محمود سيد أحمد عبيد مدير عام المكتبات بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بمهام مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، وتكليف وائل عربي مكي للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للأمن.





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وشمل القرارات تكليف محمد مصطفي عبد العزيز أخصائي حاسب الآلي بالمستوي الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالإدارة.

كما أصدر السعيد قرارا بالتعاقد مع العقيد أمير أحمد صبري ( عقيد قوات مسلحة بالمعاش ) لادارة امن الأفراد بالإدارة العامة للأمن الجامعي بالجامعة ، وكذلك التعاقد مع العقيد شريف محمد فؤاد (عقيد فني قوات مسلحة بالمعاش ) لادارة امن المنشات بالإدارة العامة للأمن الجامعي بالجامعة

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة قيام الدكتورة أميرة عقل سيد أحمد الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد بكلية التجارة بأعمال رئيس مجلس القسم حتي تغير الوضع القانوني.