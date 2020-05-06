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رياضة

كلوب: محمد صلاح وساديو صغيران ولم أفكر في ضم لاعبين جدد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:57 م
محمد صلاح وماني وكلوب
محمد صلاح وماني وكلوب
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عبدالله هشام
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اعتماده بشكل كلى علي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مشيرا الى انه لا يفكر في ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة . 

وأضاف كلوب في تصريحات لشبكة بي إن سبورت : انا سعيد بإمتلاك لاعبين علي مستوي عالي للغاية ولم افكر ابدا في إضافة لاعبين الفترة المقبلة . 


وأكمل يورجن : محمد صلاح وماني مازال صغيران في السن ويقدران علي حمل راية لفيربول لفترة كبيرة خلال السنوات المقبلة ولديهم الكثير ليقدموه . 

وأختتم الالماني المتوج بلقب دورى ابطال اوروبا الموسم الماضي قائلا : عندما اعمل مع فريق لا احلم بلاعبين من خارجه بل اعمل علي المجموعة المتواجدة ولكن اذا استطعنا الحصول علي سانشو لاعب بروسيا دورتموند او مبابي سنستغل الوضع بكل تأكيد .

جدير بالذكر ان الصحف الانجليزية ربطت الثنائي سانشو ومبابي بليفربول لدعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 
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