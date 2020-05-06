كلوب: محمد صلاح وساديو صغيران ولم أفكر في ضم لاعبين جدد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اعتماده بشكل كلى علي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مشيرا الى انه لا يفكر في ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة .





وأضاف كلوب في تصريحات لشبكة بي إن سبورت : انا سعيد بإمتلاك لاعبين علي مستوي عالي للغاية ولم افكر ابدا في إضافة لاعبين الفترة المقبلة .









وأكمل يورجن : محمد صلاح وماني مازال صغيران في السن ويقدران علي حمل راية لفيربول لفترة كبيرة خلال السنوات المقبلة ولديهم الكثير ليقدموه .





وأختتم الالماني المتوج بلقب دورى ابطال اوروبا الموسم الماضي قائلا : عندما اعمل مع فريق لا احلم بلاعبين من خارجه بل اعمل علي المجموعة المتواجدة ولكن اذا استطعنا الحصول علي سانشو لاعب بروسيا دورتموند او مبابي سنستغل الوضع بكل تأكيد .





جدير بالذكر ان الصحف الانجليزية ربطت الثنائي سانشو ومبابي بليفربول لدعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .