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رياضة

جيجز: حاولت استنساخ محمد صلاح مع ويلز لكني فشلت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز،أنه حاول إتباع نفس طريقة اللعب الهجومية لنادي ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة سابقة له ضد كرواتيا.

وتحدث جيجز عبر صحيفة ذا أثليتيك، مؤكدًا أنه لم يتمكن من تطبيق ما يقوم به الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو عن طريق لاعبيه في ويلز.

وقال المدير الفني لويلز: "شاهدنا فرقًا عدة، سواء في الدوري الإنجليزي أو مسابقات أخرى، وذلك لإيجاد ما كنا نبحث عنه".

وأكمل: "شاهدنا عدة مقاطع، وصلنا إلى ما نريده، نفس المباديء ولكننا سنجري تعديلات طفيفة للغاية".

وأوضح: "ضد كرواتيا، قمنا بتجربة هاري ويلسون في مركز المهاجم الوهمي، مثلما يفعل فيرمينو مع ليفربول كثيرًا".

واختتم: "حاولت استنساخ صلاح وماني عن طريق الاستعانة بجاريث بيل ودانيل جيمس، هما مثلهما تمامًا في مهام المركز، ولكنني فشلت".
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