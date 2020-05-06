ظافر العابدين يشارك في مسلسل The Eddy على نتفليكس ..تفاصيل

يُعرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس بدءًا من 8 مايو، والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.





المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.





ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم.





المسلسل من إنتاج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land، والذي يشارك في إخراجه بجانب المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي.





والمخرجة ليلى مراكشي (Rock the Casbah)، وتأليف جاك ثرون، كما يشترك في عملية الإنتاج ألان بول.



