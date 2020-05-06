عضو مجلس المحامين يبحث ملف الأراضي المخصصة للنقابة

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه كلف الأستاذ عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، ببحث ملف الأراضي المخصصة من قبل لنقابة المحامين سواء السكني، أو أراضي الأندية، وما سحب منها، وأسباب السحب، وهل لعدم تنفيذ المشروعات أم عدم سداد الأقساط المطلوبة مما أدى جميعه لضياع ثروة عقارية ضخمة.





وقال رجائي، أن عضو النقابة، قام ببحث الملف وانتهى إلى تقريره، وتبين أنه يشير إلى وقوع جرائم إضرار بالمال العام المملوك للنقابة العامة للمحامين، وتصادق منا على تقديم بلاغ إلى المستشار النائب العام، بطلب التحقيق في وقائع الإضرار بالمال العام عمدًا وإهمالًا، بامتناع المشكو في حقه دون مبرر عن سداد أقساط الأراضي المخصصة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدية تنفيذ المشروعات، والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.





وأوضح رجائي، أنه قد تم تقديم البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، حيث قيد برقم 473 لسنة 2020 أموال عامة عليا في، أمس الثلاثاء 5 مايو الجاري.





من جانب آخر يواصل نقيب المحامين يوميا بحث جميع ملفات المحامين بمختلف المشروعات .