AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة تعلن إرشادات وتوجيهات لطلابها ونموذجا مقترحا للبحث

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:56 م
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن إرشادات وتوجيهات للطلاب عند إعداد الأبحاث، البدلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وجاءت كالآتي:

الأبحاث إما فردية أو في مجموعات لا تزيد عن خمس طلاب.

يجب ألا تقل صفحات البحث عن 10 صفحات ولا تزيد عن 15 صفحة.

يكتب البحث بلغة المقرر وبخط واضح Times New Roman بنط 14

يكتب كل طالب بياناته على الصفحة الأولى وتشمل البيانات؛ الجامعة - الكلية - اسم الطالب - أو الفريق البحثي - اسم المقرر - المستوى الدراسي - الشعبة - الإيميل.

يجب الالتزام بعناصر البحث وهي: المقدمة - موضوع البحث وعناصر أو تبويب البحث - النتائج - المصادر زالمراجع.

لا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أخرى وسيتم اعتبار الطالب راسبا في المقرر ويستجوب عليه إعادة البحث في موضوع أخر.

يتم تسليم البحث لأستاذ المقرر بداية من يوم السبت 31 مايو المقبل، بأي وسيلة إلكترونية ولمدة أسبوعين.

نموذج مقترح لشكل البحث.
إعلام القاهرة تعلن إرشادات وتوجيهات لطلابها ونموذجا مقترحا للبحث
إعلام القاهرة تعلن إرشادات وتوجيهات لطلابها ونموذجا مقترحا للبحث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قال وزير التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟ (البيان كامل)

وزير التعليم يفجر مفاجآت جديدة: سنلزم الطالب بمشروع بحثي واحد فقط لتصعيده للعام التالي.. يمكن تقديمه ورقيا مع الاعتماد على مراجع من المكتبة لو مفيش إنترنت.. ومعلم الفصل لن يصححها..والنتيجة مش بالدرجات

متى يتم اعتبار المشروع البحثي صحيحا؟.. وزير التعليم يجيب

وزير التعليم : سنمنح أبناءنا في الخارج مهلة لتنفيذ المشروعات البحثية حتى 15 مايو

لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي

كل ما تريد معرفته عن امتحانات طلاب النقل بـ زراعة عين شمس

ترشيحاتنا

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

الأعلى للإعلام: ٦٧ ملاحظة على 3 برامج خلال الأسبوع الأول من رمضان

حظر التجوال والثانوية العامة.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لـ مواجهة كورونا.. غدا

أول تعليق من وزير التعليم على تغيير أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة

الاعلى للإعلام يرصد 219 ملاحظة فى مسلسلات رمضان .. منها تشويه صورة المرأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة