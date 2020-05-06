إعلام القاهرة تعلن إرشادات وتوجيهات لطلابها ونموذجا مقترحا للبحث





الأبحاث إما فردية أو في مجموعات لا تزيد عن خمس طلاب.

يجب ألا تقل صفحات البحث عن 10 صفحات ولا تزيد عن 15 صفحة.





الجامعة - الكلية - اسم الطالب - أو الفريق البحثي - اسم المقرر - المستوى الدراسي - الشعبة - الإيميل.





لا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أخرى وسيتم اعتبار الطالب راسبا في المقرر ويستجوب عليه إعادة البحث في موضوع أخر.





أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن إرشادات وتوجيهات للطلاب عند إعداد الأبحاث، البدلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وجاءت كالآتي:يكتب البحث بلغة المقرر وبخط واضح Times New Roman بنط 14يكتب كل طالب بياناته على الصفحة الأولى وتشمل البيانات؛يجب الالتزام بعناصر البحث وهي: المقدمة - موضوع البحث وعناصر أو تبويب البحث - النتائج - المصادر زالمراجع.يتم تسليم البحث لأستاذ المقرر بداية من يوم السبت 31 مايو المقبل، بأي وسيلة إلكترونية ولمدة أسبوعين.نموذج مقترح لشكل البحث.