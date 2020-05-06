جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ لـ محمد عبد الوهاب نجم الأهلى.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب الموت المفاجئ بسبب الأزمات القلبية
و أكد أن المرض لا يقصر عمرا لكنه سبب، والموت المفاجئ زاد الفترة الأخيرة مشيرا إلى ان اللاعب المصري محمد عبد الوهاب نجم الأهلى توفى فى عز شبابة وهو فى كامل لياقته وأن أحد الأحاديث النبوية ذكرت أنه من علامات الساعة و أن مفهوم الموت المفاجئ يختلف عن الموت المفاجئ بسبب التوقف القلبي.
وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما اختلال كهرباء القلب نتيجة مشكلة بعضلة القلب، وحالات كثيرة منها لا تعرف إلا بعد الوفاة، كونها لا يظهر عليها أعراض في بعض الحالات، وهو ما يؤكد أهمية إجراء رسم القلب مضيفا أن حالات الموت بسبب الخلل الكهربائي تحدث كثيرا خلال النوم.
وأكد أن من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما الخلل في عضلة القلب ووجود تضخم في البطين الأيمن».
وتابع: "جهاز صدمات الكهرباء حماية للإنسان وهو يشبه جهاز العناية المركزة المتنقلة، المريض عندما يتعرض للصدمة أول مرة يبكي وينهار، ولكني أطمأنه بأن هذا الجهاز لو لم يكن موجودًا لتسبب في الموت المفاجئ، أي أن هذا الجهاز أنقذ حياته""جهاز الصدمات له ما له وعليه ما عليه، وهو جهاز كهرباء وبالتالي قد يشعر المريض بـ"الكهرباء" وحتى ولو كان يقظًا".
ولفت إلى أن الشريان التاجي يحيط بالقلب كالتاج، وهو المسئول الأول عن تغذية القلب بالدم وأن "القلب يمتلك دم الجسم ولكنه مؤتمن ومحافظ عليه ولا يمتلكه وحده و يوزع الدم على الجسم كله".
وأوضح أن " القلب يمتلك دم الجسم كله ويقوم بتوزيعه على باقي أعضاء الجسد ويخرج منه أول شريان دم عن طريق الشريان التاجي" و "الشريان التاجي مرن ومتمدد وقادر على التوسع، وعندما يحدث تجلط للدم الذي يتجه للقلب يقل وبالتالي العضلة تموت أو نشاطها يتغير ويحدث اختلال كهربي".
واوضح أن "هذا الاختلال إذا حدث قبل الوصول للمستشفى وهذا يحدث في حالات كثيرة لدرجة أن المريض المصاب بجلطة في الشريان التاجي، عند وصوله للمستشفى وأحضر له قسطرة أبلغه بأنه نجا، خاصة وأن هناك من لا يستطيع الوصول للمستشفى لأنه قد يصاب بسكتة قلبية أو موت مفاجئ".