جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ لـ محمد عبد الوهاب نجم الأهلى.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أسباب الموت المفاجئ بسبب الأزمات القلبية

و أكد أن المرض لا يقصر عمرا لكنه سبب، والموت المفاجئ زاد الفترة الأخيرة مشيرا إلى ان اللاعب المصري محمد عبد الوهاب نجم الأهلى توفى فى عز شبابة وهو فى كامل لياقته وأن أحد الأحاديث النبوية ذكرت أنه من علامات الساعة و أن مفهوم الموت المفاجئ يختلف عن الموت المفاجئ بسبب التوقف القلبي.





وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما اختلال كهرباء القلب نتيجة مشكلة بعضلة القلب، وحالات كثيرة منها لا تعرف إلا بعد الوفاة، كونها لا يظهر عليها أعراض في بعض الحالات، وهو ما يؤكد أهمية إجراء رسم القلب مضيفا أن حالات الموت بسبب الخلل الكهربائي تحدث كثيرا خلال النوم.





وأكد أن من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما الخلل في عضلة القلب ووجود تضخم في البطين الأيمن».



