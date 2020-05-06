هل الإفطار في رمضان بسماع أذان المغرب أم بمدفع الإفطار.. فيديو





أوضح وسام خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم مضيفا أن هذا الحديث عن الرسول معنى للآية القرآنية: فأتموا الصيام إلى الليل.





وأضاف أن الليل عند العرب يبدأ بالمغرب، مشيرًا إلى أن الأذان ومدفع الإفطار كل منهما علامة لغروب الشمس، وأن العبرة أصلًا في هذه المسألة هي غروب الشمس.





واستطرد:«فإذا عرف الصائم بأن غروب الشمس قد حل فإنه يفطر في هذا التوقيت سواء سمع الآذان أو سمع المدفع أو لم يسمع شيئًا منهما.









قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البعض يصلى قبل أن يفطر، مؤكدًا أنه يستحبُّ أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب ؛ وهذا هو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان.





واستشهد «علام»، في فتوى سابقة له، بما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".





وأوضح أن هذا الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر قبل الصلاة، وفي هذا مراعاة لسنَّة تعجيل الفطر، وكان فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رطبات أو تمر أو ماء.





واستدل بما روي عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» أخرجه الترمذي في "سننه"، فإذا صلَّى الصائم المغرب أكمل إفطاره إن شاء.





وتابع: إن المبادرة إلى الفطر حتى قبل صلاة المغرب من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا مستحب ولو على تمر أو شربة ماء أو لبن.







