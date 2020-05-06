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فن

كنزي عمرو دياب تنعي جدتها بهذه الكلمات.. شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:31 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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محمد نحلة

نعت كنزي عمرو دياب جدتها ونشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بـ"إنستجرام" دعاء لها وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".


وكانت قد نشرت نشرت كنزي عمرو دياب فيديو لها وهي طفلة مع جدتها عبر موقع انستجرام وعلقت: "بحبك ياجدتي".


وفي وقت آخر نشرت كنزي عمرو دياب فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة.


ولم تستطع أن تتأرجح بسهولة فى البداية وعلق الحبل فى المنزل، وكتبت: "أستمتع بمحاولاتي الفاشلة".


كانت كنزى عمرو دياب ، قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول جريئة أثناء أدائها الحركى على أغنية إنجليزية.


ولاقى أداء كنزى دياب ابنة النجم عمرو دياب، إعجاب الجماهير بأدائها المتوافق مع الأغنية.


وظهرت كنزى ، ترتدى تى شيرت أسود هاف ستومك، مرتدية معه بنطالا رياضيا باللون الرمادى الغامق وبدأت ترقص بشكل احترافى على اغنية إنجليزية.


وظهرت كنزى فى العديد من المرات على تطبيق " تيك توك " و هى ترقص بشكل احترافى على أغانى إنجليزية وحازت على اعجاب العديد من المتابعين. 


كنزي عمرو دياب تنعي جدتها بهذه الكلمات.. شاهد
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