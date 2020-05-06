دينا الشربيني تتحدى عائلة الشيال في لعبة النسيان

مع الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لعبة النسيان، بدأت رقية (دينا الشربيني) في تكوين صورة حول من له مصالح أخرى من مقتل زوجها أمجد (أحمد صفوت) وما هي الأسرار التي تخفيها عنها عائلة الشيّال، حيث اكتشفت أنها دخلت المستشفى منذ 4 سنوات بسبب حالة انهيار عصبي لم تعرف سببه حتى الآن، لتبدأ في البحث حول الأمر، علّها تتذكر شيئًا يثبت عدم خيانتها.





وللمرة الثانية تقابل رقيّة سكرتيرة زوجها السابق زينة (مريم الخشت)، ولكن هذه المرة أصرّت رقية على معرفة سر كراهيتها غير المبررة، لتسأل نادين (هديل حسن) التي حاولت أن تخفي عنها شيئًا، مما دفع رقية إلى أخذ عنوان زينة والذهاب إليها ومواجهتها، ولكن زينة رفضت مقابلتها، ليتأكد عند رقية أن هناك شيئًا يخيفه عنها نادين ونادر (علي قاسم).





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



