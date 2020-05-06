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حوادث

سقوط عاطلين وبحوزتهما 3.5 كيلو استروكس بشبرا الخيمة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:53 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة القبض على عاطلين بحوزتهما 3.5 كيلو من مخدر الأستروكس قبل ترويجهم علي عملائهم بدائرة القسم

 تم التحفظ على المضبوطات واحيل المتهمين التى امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة بورود معلومات سرية تفيد تردد عاطلين علي دائرة القسم لترويج مخدر الأستروكس علي عملائهم بدائرة القسم.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وبعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهمين وهم:

"ا.ع" عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 2 كيلو جرام ومبلغ 200 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواه " ، و"م.ر"عاطل  ومقيم  دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 1.500 جرام ومبلغ 290 جنيها وهاتف محمول.

 وبمواجهتهما بالمضبوطات اقروا بحيازتها بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل المتهمين التى تولت التحقيق.

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