وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة الدراسة يومين فى الأسبوع.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موضوع الغش موضوع شائك، ويحتاج إلى وقفة من أجل الحفاظ على الأموال التى تستثمر فى التعليم المجانى، لافتًا إلى تطوير التعليم كان موجودًا فى مصر منذ الستينيات ولكن فى الثمانينيات تراجع، وأصبح هناك ظواهر مثل الغش ولكن نحن كمجتمع كنا نغض الطرف عنه، وتابع: "ميزانية التعليم فى العام الجديد 109 مليارات جنيه ..لا نقول شيئا على مجانية التعليم ولكن نريد أن يصل الدعم الذى تقدمه الدولة إلى مستحقيه".





وأضاف طارق شوقى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصبح هناك تدهور كبير فى مضمون التعليم نفسه كون البعض أراد التعليم دون الحصول على المهارة، وهذا خطأ، مشددًا على أن الوزارة لا تفكر فى المساس بمجانية التعليم، حتى لا يروج أحد ذلك.





واستكمل الوزير قائلًا:" الوزارة تقدم التعليم وتحرص على أن يحصل المتعلم على مهارة التعليم وتختبر ذلك من خلال الامتحانات، أو الأبحاث التى ألزمنا بها التلاميذ خلال الفترة الأخيرة".





وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك نماذج مبهرة من ضمن 15 مليون بحث سيقدمها التلاميذ، ولكن فى المقابل البعض ذهب إلى شراء أبحاث جاهزة ويقوم بذلك أولياء الأمور، وتابع: "هنا قضية تستحق وقفة كبيرة جدًا".





ولفت "شوقى"، إلى أن ميزانية التعليم فى عام 2020/2012"، تصل لـ 109 مليارات جنيه، وهنا أقول هل من العدالة أن يحصل على هذه الميزانية من يريد التعلم بجد وأن يغش، وتابع:"العدالة مش أنى أدى الواحد نفس المبلغ فواحد يصرفه والتانى يحرقه..الخدمة التعليمية المنصوص عليها فى الدستور هو تقديم خدمة تعليمية جيدة.. ونحن لا نتكلم على تفرقة طبقية ولكن اتحدث عن من يريد التعليم ومن يريد الغش وعليه يجب أن نراجع أنفسنا ..نحتاج وقفة".









عاتب الدكتور طارق شوقى، على صحفى مجلس النواب، موضحًا أنه كان يناقش ميزانية التعليم للعام الجديد، بمجلس النواب وخلال طرح الأفكار المتعلقة بسبل تعامل الوزارة حال استمرار أزمة كورونا، سارع البعض إلى كتابة عناوين لا أساس لها من الصحة مثل أن التعليم العام القادم سيكون يومين فى الأسبوع فقط.





وأكد أنه أثناء حديثه عن تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع حال استمرار أزمة كورونا، كانت مجرد فكرة للنقاش واستعدادًا لما هو قادم وليس قرارًا وتابع وزير التربية والتعليم: "تحدثت عن التعليم المزدوج مجرد فكرة وأثناء مناقشة ذلك مع النواب فيه ناس كاتبه أن الدراسة يومين فى الأسبوع ..هذا الكلام غير مظبوط".





وكشف الدكتور طارق شوقى، أن هناك أمثلة كثيرة للتحريض على الغش ومواجهة عملية تطوير المنظومة التعليمية فى مصر، ولكن فى ظل ذلك هناك نماذج مشرقة تحقق تقدمًا كبيرًا فى هذه المنظومة، وتابع:"فيه ملايين استفادوا جدًا من تجربة الأبحاث ..اللى عاوز يتعلم فى هذا الجو هو التعبان" ، أن أجواء التحريض على الغش فى ظل ما تبذله الدولة من أجل حصول الطلاب على تعليم جيد، يأرق الطلاب المجتهدين الذين يحققون نجاحًا كبيرًا الآن، وتابع:"إذا نمتلك المهارة فى الغش الإلكترونى لماذا لا نستفيد بهذه المهارة فى التعليم".



