AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة الدراسة يومين فى الأسبوع.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:55 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موضوع الغش موضوع شائك، ويحتاج إلى وقفة من أجل الحفاظ على الأموال التى تستثمر فى التعليم المجانى، لافتًا إلى تطوير التعليم كان موجودًا فى مصر منذ الستينيات ولكن فى الثمانينيات تراجع، وأصبح هناك ظواهر مثل الغش ولكن نحن كمجتمع كنا نغض الطرف عنه، وتابع: "ميزانية التعليم فى العام الجديد 109 مليارات جنيه ..لا نقول شيئا على مجانية التعليم ولكن نريد أن يصل الدعم الذى تقدمه الدولة إلى مستحقيه".

وأضاف  طارق شوقى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصبح هناك تدهور كبير فى مضمون التعليم نفسه  كون البعض أراد التعليم دون الحصول على المهارة، وهذا خطأ، مشددًا على أن الوزارة لا تفكر فى المساس بمجانية التعليم، حتى لا يروج أحد ذلك.

واستكمل الوزير قائلًا:" الوزارة تقدم التعليم وتحرص على أن يحصل المتعلم على مهارة التعليم وتختبر ذلك من خلال الامتحانات، أو الأبحاث التى ألزمنا بها التلاميذ خلال الفترة الأخيرة".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك نماذج مبهرة من ضمن 15 مليون بحث سيقدمها التلاميذ، ولكن فى المقابل البعض ذهب إلى شراء أبحاث جاهزة ويقوم بذلك أولياء الأمور، وتابع: "هنا قضية تستحق وقفة كبيرة جدًا".

ولفت "شوقى"، إلى أن ميزانية التعليم فى عام 2020/2012"، تصل لـ  109 مليارات جنيه، وهنا أقول هل من العدالة أن يحصل على هذه الميزانية من يريد التعلم بجد وأن يغش، وتابع:"العدالة مش أنى أدى الواحد نفس المبلغ فواحد يصرفه والتانى يحرقه..الخدمة التعليمية المنصوص عليها فى الدستور هو تقديم خدمة تعليمية جيدة.. ونحن لا نتكلم على تفرقة طبقية ولكن اتحدث عن من يريد التعليم ومن يريد الغش وعليه يجب أن نراجع أنفسنا ..نحتاج وقفة".


عاتب الدكتور طارق شوقى، على صحفى مجلس النواب، موضحًا أنه كان يناقش ميزانية التعليم للعام الجديد، بمجلس النواب وخلال طرح الأفكار المتعلقة بسبل تعامل الوزارة حال استمرار أزمة كورونا، سارع البعض إلى كتابة عناوين لا أساس لها من الصحة مثل أن التعليم العام القادم سيكون يومين فى الأسبوع فقط.

وأكد أنه أثناء حديثه عن تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع حال استمرار أزمة كورونا، كانت مجرد فكرة للنقاش واستعدادًا لما هو قادم وليس قرارًا وتابع وزير التربية والتعليم: "تحدثت عن التعليم المزدوج مجرد فكرة وأثناء مناقشة ذلك مع النواب فيه ناس كاتبه أن الدراسة يومين فى الأسبوع ..هذا الكلام غير مظبوط".

وكشف الدكتور طارق شوقى، أن هناك أمثلة كثيرة للتحريض على الغش ومواجهة عملية تطوير المنظومة التعليمية فى مصر، ولكن فى ظل ذلك هناك نماذج مشرقة تحقق تقدمًا كبيرًا فى هذه المنظومة، وتابع:"فيه ملايين استفادوا جدًا من تجربة الأبحاث ..اللى عاوز يتعلم فى هذا الجو هو التعبان" ، أن أجواء التحريض على الغش فى ظل ما تبذله الدولة من أجل حصول الطلاب على تعليم جيد، يأرق الطلاب المجتهدين الذين يحققون نجاحًا كبيرًا الآن، وتابع:"إذا نمتلك المهارة فى الغش الإلكترونى لماذا لا نستفيد بهذه المهارة فى التعليم".

ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى موعدها، واللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وتابع:" التعليم فى لجان الثانوية العامة سيكون أكثر أمنًا من مكان آخر "، أن هناك 5525 لجنة للثانوية العامة والتعليم الفنى هذا العام سيمتحن بها مليون و400 ألف طالب وأن الطلاب سيحضرون قبل بدء موعد الامتحانات ساعتان وسيكون هناك كابينة تعقيم الجميع سيمر من خلالها وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام

وزير التعليم: المشروعات البحثية ستكون أفضل وأقل ضغطاً من الامتحانات التقليدية

التعليم: سنكشف على الطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة لتجنب انتشار كورونا.. ونبني حاليا فصولا افتراضية لتنظيم المشروعات البحثية على الإنترنت.. ولن نعقد امتحانات إلكترونية للمسجونين ونزلاء المستشفيات

وكيل التعليم بالغربية يعقد اجتماعًا للتعليم العام والمراحل لمناقشة آلية عمل الأبحاث الطلابية..صور

وزير التعليم للأهالي: سيبوا ولادكم يعملوا الأبحاث إحنا مش طالبين منهم رسالة دكتوراه

وزير التعليم ينفي إلغاء الأبحاث.. يؤكد: مش محتاجة فزلكة ويمكن إنجازها بكتاب المدرسة وورقة وقلم رصاص.. ليس شرطا الالتزام بقوالب الوزارة وعدد الكلمات.. والدور الثاني مصير من يشتري البحث أو ينقله

ترشيحاتنا

مقتل باحث صيني في أمريكا اكتشف سر كورونا

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

عبدالله بالخير يكشف عن سبب عدم زواجه حتى الآن.. فيديو

لو معاشك من 2000 لـ3000 جنيه.. غدا موعد صرفه من مكاتب البريد وبنك ناصر

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

حظر التجوال والثانوية العامة.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لـ مواجهة كورونا.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور