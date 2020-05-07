في وقت الحظر.. مصرع شخص صدمته سيارة بدون لوحات في شارع الهرم

لقى شخص مصرعه بعد ما صدمته سيارة ملاكي في شارع الهرم بالجيزة.





تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير ومتوفى في شارع الهرم، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال ورفع الحادث.





وكشفت التحريات الأولية برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الملاكي ماركة شيفرولية نبيتي اللون "بدون لوحات معدنية"، أصدمت بالرصيف، وسور أحد المحال التجارية.





وتبين من التحريات ان الحادث نتج عنه مصرع فرد أمن المحل التجاري، وتلفيات بالسيارة والرصيف والسور.





تم التحفظ على السائق ونقل المتوفي للمشرحة.