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الحكومة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا فوق 400 حالة يوميًا .. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 01:14 ص
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن لدينا 50 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، أن نضطر وضع كبار السن في المستشفيات ونضع الشباب من المصابين في المدن الجامعية ومتوسط مدة الإقامة حتى شفوا تمام أربعة أيام فقط.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نتيجة عدم الالتزام وزيادة الاختلاط ووارد جدا أن ترتفع الأرقام فوق 400 مصاب في اليوم والواحد بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار أنه :"لدينا استعداد ولا يوجد نقص في الأجهزة وخاصة أجهزة التنفس الصناعي وليس لدينا أي مشكلة في القدرة الاستيعابية".

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