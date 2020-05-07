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تعليم

اليوم.. 5 آلاف و694 طالب ثانية ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بأسوان

الخميس 07/مايو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
يؤدى اليوم الخميس 5 آلاف و694 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى بأسوان، إمتحان اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية) من المنازل، ضمن إمتحانات نهاية العام الدراسى 2019 /2020 والتى تستمر حتى 17 مايو، وفق الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.  

وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الإمتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .

ومن جهته، قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .

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