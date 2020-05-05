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محافظات

5 آلاف و694 طالبا وطالبة في 2 ثانوي بأسوان يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق اليوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:30 ص
طلاب الصف الثانى
طلاب الصف الثانى الثانوى بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يؤدى اليوم الثلاثاء 5 آلاف و694 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى بأسوان، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق للقسمين العلمى والأدبى من المنازل، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى 2019 /2020 والتى تستمر حتى 17 مايو، وفق الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.  

وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الإمتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا .

ومن جهته، قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .

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