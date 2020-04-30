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تعليم

5 آلاف و694 طالباً وطالبة بأسوان يؤدون امتحان الصف الثاني الثانوي

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
يؤدي اليوم الخميس 5آلاف و694 طالباً وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى بمحافظة أسوان إمتحان مادة اللغة العربية من المنازل.

وذلك ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى 2019 /2020 والتى تستمر حتى 17 مايو القادم وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة. 

وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان فى الفترة الزمنية المقرر لها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا . 

من جانبه قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن المديرية أنهت الإستعدادات الخاصة بالامتحانات "الإلكترونية" للفصل الدراسي الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى (العام) للعام الدراسي 2019 /2020.

وأشار الدكتور السيد الفيومى بأن الطلاب يؤدون الامتحانات (بالمنازل) على أجهزة التابلت على غرار الإمتحانات التجريبية للصف الأول التى إنتهت يوم 22 من الشهر الجارى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية ودخول الطلاب على المنصة الامتحانيةوالرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

مضيفًا أن المديرية أتاحت كذلك عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب.

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