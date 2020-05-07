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أخبار العالم

في يوم واحد فقط.. ألمانيا تسجل 1284 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:00 ص
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
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على صالح
أكد معهد روبرت كوخ، اليوم الخميس، أن سلطات الصحة في ألمانيا سجلت 1284 حالة إصابة بـ فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي 166091 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا بنسبة 123 إلى 7119 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وفي اليوم السابق، أكدت ألمانيا تسجيل 947 حالة إصابة جديدة و 165 حالة وفاة.

وتعافى أكثر من 139000 مريض بـ كوفيد 19 في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض.

وأدت الجائحة إلى توقف العالم بأكمله، حيث فرضت عشرات الدول إجراء التباعد الاجتماعي ، والإغلاق، وحظر السفر. والتي رغم انها تساعد في الحد من انتشار المرض ، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد العالمي.

وتجاوز عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا 3.5 مليون حالة ، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.

وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم ، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3.517.345

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