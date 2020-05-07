المستكاوي: صالح سليم لم يقصد التعالي بمقولة «الأهلي فوق الجميع» ..فيديو

قال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه يتمنى وجود وجوه جديدة تدير الكرة المصرية، موضحا أنه من الضروري أن يدير الكرة من يعلم ظاهرها وباطنها، ويكون عالما فيها وليس شرطا أن يكون لاعب كرة.





وأضاف "المستكاوي"، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "أون سبورت 2" أمس، الأربعاء، أن مقولة صالح سليم "الأهلي فوق الجميع" لم يقصد بها التعالي على باقي الأندية.





وأوضح أن المايسترو الراحل صالح سليم كان قائدا للفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب في دورة الألعاب الأوليمبية بروما عام 1960.

يذكر أن صالح سليم ولد يوم 30 سبتمبر عام 1930 فى حى الدقى بالجيزة، والتحق بصفوف ناشئى النادى الأهلى عام 1944، وفى نفس العام انتقل إلى صفوف الفريق الأول وظل يلعب به حتى عام 1963، واحترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله.



